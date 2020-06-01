获判无罪 伊朗科学家将获释

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（法新社德黑兰1日电） 伊朗外交部今天表示，被关押在美国的伊朗科学家阿斯卡里（Sirous Asgari），近日内即将返回伊朗。阿斯卡里被控窃取商业机密遭到关押，因法院宣判无罪即将获释。

半官方伊朗学生通讯社（ISNA）引述伊朗外交部发言人墨沙维（Abbas Mousavi）指出：「阿斯卡里博士的案子在美国已经结案，可能再过2天或3天，他就会返回伊朗。」

墨沙维说：「如无意外，已成定局。」

阿斯卡里被控在美国俄亥俄州学术访问期间窃取商业机密，2016年遭到起诉，不过他在去年11月获判无罪。

伊朗外交部上月表示，阿斯卡里在美国关押期间，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

阿斯卡里3月间告诉英国「卫报」（The Guardian），美国移民暨海关执法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE）把他关押在路易斯安那州毫无基本卫生设施的拘留所，而且尽管获判无罪，仍不让他返回伊朗。

美国与伊朗都关押彼此数个国民。在肺疫期间，双方近来皆呼吁放人。

伊朗正在对付中东地区最严重的疫情，于此同时，美国通报全球最多的染疫死亡病例。

根据法新社依官方声明与媒体报导汇整的名单，目前伊朗至少扣押5名美国人，而美国拘留15名伊朗人。（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP