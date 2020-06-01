遭白宫顾问点名煽动抗争 辛巴威召见美国大使

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（法新社哈拉雷1日电） 针对白宫国家安全顾问欧布莱恩昨天指控非洲南部国家辛巴威藉非裔男子佛洛伊德死亡事件，在美国煽动反种族主义抗争，辛巴威今天召见美国驻辛巴威大使，要求提出说明。

美国非裔男佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察萧文（Derek Chauvin）以膝盖压制颈部后死亡，且过程中萧文未理会佛洛伊德抱怨无法呼吸。事件引发美国各地连日爆发反种族主义示威，并演变为动乱打劫。

欧布莱恩（Robert O'Brien）昨天接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时说，中国与辛巴威两个「国外对手」利用社群媒体，在美国煽动暴乱和「挑拨离间」。

辛巴威外交部发言人曼索（James Manzo）今天告诉法新社，辛巴威外交部长已召见美国大使尼可拉斯（Brian Nichols），要求对欧布莱恩的发言提出解释。

辛巴威政府发言人曼格瓦纳（Nick Mangwana）昨天晚间在推特发文表示，辛巴威自认并非「美国的对手」。他写道：「我们宁愿与美国在内的任何其他国家成为友邦和结盟，而不愿与他们作对。」

自美国2002年以戕害人权为由，对辛巴威前总统穆加比（Robert Mugabe）和数名核心幕僚施加制裁后，两国关系便持续紧绷。

美国今年3月又以2017年上任的辛巴威现任总统姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）改革不力且暴力镇压异己为由，延长对辛巴威的制裁。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP