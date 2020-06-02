义大利医称COVID-19减弱 世卫专家反驳

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（法新社日内瓦1日电） 世界卫生组织（WHO）专家今天表示，没有科学证据支持2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒毒性已经减弱的说法。1名知名义大利医师日前声称新型冠状病毒已渐失去毒性。

世卫突发卫生事件执行主任、流行病学家莱恩（Michael Ryan）表示，要是相信这种新型冠状病毒的毒性已经减弱，是很危险的。

他解释：「新病毒在人类群体中有两种可能性：它们会演化，然后变得比较不具致病性，抑或有时变得更具致病性。」

莱恩表示，杀死每个宿主并不符合病毒的利益，继续在人类之间传播能让病毒更容易存活下来。

但他说：「我们不能轻忽：这仍然是杀手级的病毒。」

位于义大利伦巴底大区（Lombardy）的圣拉斐尔医院（San Raffaele Hospital）加护病房主任桑格里洛（Alberto Zangrillo）昨天告诉义大利国家电视台（RAI），新型冠状病毒「从临床上来看，已经不存在（于义大利）」伦巴底大区是义国疫情重灾区。

桑格里洛说：「相较于1、2个月前，过去10天所取筛检拭子的病毒量，绝对是微乎其微。」（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP