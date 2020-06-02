全球新冠肺炎确诊破632万例 逾37.7万人病死

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（法新社巴黎2日综合外电报导）法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间2日19时（台湾3日凌晨3时），全球超过37万7213人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾632万480例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少266万2300人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万5644人病故，确诊达182万523例。

英国是死亡人数仅次于美国的疫情惨重国家，境内累计3万9369人病故，确诊达27万7985例。

疫情重灾国还包括义大利（3万3530死，23万3515例确诊）、巴西（2万9937死，52万6447例确诊）、法国（2万8940死、18万8322例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4634死和8万3022例确诊，7万8315人已康复。

从区域来看，欧洲累计确诊218万2292例，17万9939死；美国和加拿大累计确诊191万2916例，11万3091死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊105万7145例，5万2889死。

亚洲累计确诊57万8716例，1万6986死；中东地区累计确诊42万3904例，9763死；非洲累计确诊15万6916例，4414死；大洋洲累计确诊8591例，131死。（译者：陈政一）

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