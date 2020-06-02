华府大断讯主题标签网路疯传 推特：假消息

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（法新社华盛顿1日电） 美国非裔男子佛洛伊德遭警察压颈致死引爆众怒，示威抗议几乎遍及全美，「#哥伦比亚特区断讯」（#dcblackout）主题标签也在推特疯传，推特表示，正「积极调查」这些假消息。

推特说，已根据平台操作政策，「冻结了数以百计垃圾帐号」。

许多帐号推文说，华盛顿哥伦比亚特区在凌晨1时至6时切断通讯，不过都会区警察局（Metropolitan Police Service）发言人葛茨（Alaina Gertz）说，「这显然是假消息。我们没有关于手机断讯的确证」。

在现场报导示威活动的法新社记者也说，并未在凌晨1时30分前后遭遇无线网路连接问题。

其他推文还分享一张华盛顿纪念碑（Washington Monument）附近燃起火光的照片，然而反向图片搜寻结果显示，这张照片原图来自美国政治阴谋惊悚剧「指定幸存者」（Designated Survivor）。

华府智库「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）研究员恩戈勒（Alex Engler）说，经过计算，在#dcblackout这个主题标签下转发虚假或误导性内容的推文多达3万则。恩戈勒专精于人工智慧与政策。

这些推文随后被人以截图方式，在脸书和Instagram等社群平台流传。

恩戈勒说，在佛洛伊德（George Floyd）之死引发全国性示威的背景下，有意散布假消息的人知道如何创作情绪激昂的内容，配合既有暴行，促使用户大量转推。

他说，他观察到许多假帐号转推带有#dcblackout主题标签的内容，但这些假帐号的追踪人数很少。

恩戈勒解释：「实际上并不是要利用这些机器人来散布假消息，它们的作用是让这些内容看起来真实且值得相信，再吸引真人使用真实帐号散播出去。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP