各国领袖吁G20开紧急峰会 提供2.5兆美元防疫

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（法新社伦敦2日电） 230名以上各国前任与现任领袖和全球数一数二卫生专家、经济学家今天呼吁20国集团（G20）召开紧急峰会，应对2019冠状病毒疾病疫情，并敦促G20提供规模2.5兆美元资金。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行，包括英国前首相布莱尔（Tony Blair）、纽西兰前总理克拉克（Helen Clark）在内的一群世界领袖呼吁G20必须团结，并提供资金应对这场「前所未见的全球危机」。

他们指出，比较贫穷的国家在疫情中面临最大风险，要求已开发国家减免76国的债务，同时世界银行（World Bank）动支加倍的紧急援助资金，并祭出数十亿美元投入疫苗研发。

这些领袖提到，国际货币基金（IMF）评估，开发中国家需要2兆英镑来克服眼前危机，但迄今只有部分拨款。

这些领袖敦促：「G20必须同意提供规模2.5兆美元的经济支持。」这需要国际货币基金、世界银行与区域开发银行提高它们的贷款与补助上限。

世界领袖们还在信中呼吁，对避税天堂采取行动，对违反规定的国家实施制裁，以确保有充足的资金。

他们同时也敦促全球共同合作开发疫苗，「确保疫苗尽快普遍自由取得。」

© 2020 AFP