川普放话用美军镇压抗议 波波维奇：蠢蛋

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（法新社洛杉矶1日电） 非裔人士佛洛伊德遭白人警察压颈致死，美国总统川普却放话动用美军镇压抗议活动，NBA马刺总教练波波维奇为此直言，称川普是坐在总统大位的蠢蛋。

手无寸铁的佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警察以膝盖压颈的方式制伏在地，最后因此丧命。这起事件引发民愤，各地都出现反种族歧视的抗议，但部分示威活动转趋暴力，出现放火、砸窗、抢劫商店等情况。

向来直言批评美国总统川普的美国职篮NBA圣安东尼奥马刺总教练波波维奇（Gregg Popovich）昨天告诉杂志「国家」（The Nation），这波暴力示威连续3晚在许多城镇延烧，背后原因与美国警察暴力和种族歧视问题一直未解决有关。

波波维奇说：「让我难过的是，我们都看到这种警察暴力和种族歧视情事，且我们早就都见过，但一切却没有任何改变。」

「这就是为什么这些抗议活动如此激烈。而欠缺领导能力也不了解问题所在，情况就永远不会改变。美国白人永远不去重视这个问题，因为总是觉得我们有权能避免去想它，而这点也必须改变。」

波波维奇表示，川普「不只是制造分裂，他根本是破坏王」。

波波维奇说：「我震惊的是，我们这位领导人说不出『黑人的命也是命』（Black Lives Matter）这种话。到头来，我们所有的，只是一个坐在总统位置上的蠢人（fool）。」

© 2020 AFP