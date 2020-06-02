疫情重创巴西 世卫警告拉美医疗体系岌岌可危

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（法新社里约热内卢1日电） 巴西境内将近3万人染疫致死，世界卫生组织表示，整个拉丁美洲的医疗体系，正处于无法承受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的危险。

联合国旗下国际民航组织（International Civil Aviation Organization, ICAO）今天向遭受疫情冲击的航空公司再度颁布飞行指南，说明客机复飞时的注意事项，同属联合国的世界卫生组织（WHO）则向拉丁美洲示警。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）表示，1日全球新增确诊病例最多的前10国中有4国在拉丁美洲。

单日新增确诊病例最多的4国分别是巴西、秘鲁、智利与墨西哥，而阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚与海地的新增确诊病例也在增加中。

莱恩表示：「各国必须非常非常努力去了解感染的规模以及医疗体系正开始承受压力。」

总计拉丁美洲地区确诊病例已突破100万例，并有超过5万人染疫致死，巴西占其中过半数确诊与将近60%死亡病例。

疫情蔓延美洲之际，世界其他地区经历遏止疫情蔓延的措施数周后正陆续恢复常态，那些防疫禁令严重伤害经济，导致数以百万计人失业。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP