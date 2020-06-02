美暴警害命非裔男惨死 欧盟谴责滥用权力

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（法新社布鲁塞尔2日电） 欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天表示，美国非洲裔男子佛洛伊德被执勤警察以膝盖压制头颈致死，欧盟感到「震惊与错愕」，并谴责这是「滥用权力」。

波瑞尔（Josep Borrell）呼吁美国当局遏止「过度使用武力」，并说共有27个成员国的欧洲联盟（EU）支持和平抗争的权利。

他在布鲁塞尔告诉记者：「犹如美国人民，对于佛洛伊德（George Floyd）之死，我们欧洲人同感震惊与错愕。」

波瑞尔表示：「我认为所有的社会都务必要保持警惕，避免过度使用武力，并确保所有类似事件和平、有效化解，并充分尊重法律与人权。」

时值美国遭逢当代最严重的暴乱之际，总统川普昨天说，他要调派「数以千计的重装士兵」恢复秩序。

不过波瑞尔提醒，民主社会肩负特殊责任要行事负责任，「不能像佛洛伊德惨死案一样滥用职权」。

他说：「这就是滥用权力，而且不论是在美国与其他国家，这都必须予以谴责、加以制止。」

波瑞尔表示：「允许我重申：所有人的命都是命，黑人的命也是命。」这是引用美国非裔针对制度性种族歧视发起抗争所高喊的口号。

© 2020 AFP