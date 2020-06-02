脸书员工线上罢工 抗议祖克柏未监督川普贴文

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（法新社旧金山1日电） 社群网站脸书（Facebook）员工今天「线上罢工」，抗议执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）不愿对美国总统川普的不实言论和煽动性贴文祭出惩处。

脸书员工萨拉．张（Sara Zhang，音译）推文说：「身为盟友，我们必须制止危险行为，而不是支持。我会参加今天线上罢工，与脸书内外的非裔社群团结在一起。」

脸书动态消息产品设计主管福瑞塔斯（Ryan Freitas）在推特上写说：「马克（祖克柏）错了，因此我会尽可能发出最大声量，努力让他改变心意。」他还说自己已在努力动员约50名志同道合的人，共同游说公司进行内部改革。

脸书回应法新社置评要求时说：「我们了解许多人现在正感受到痛苦，尤其是我们的非裔社群。我们鼓励员工在与领导层意见不同时公开说出来。」

脸书晓得部分员工计划线上罢工，且公司不打算扣他们的薪水。

川普5月29日在推特发文，扬言开枪制止暴徒，写道「我刚刚与（明尼苏达州）州长华兹通话，告诉他军方随时待命支援。如遇到任何困难，我们就会控制局面；而当抢劫开始，枪声也将响起」。

推特并未将这则推文移除，但加以隐藏，同时标示这则推文违反「赞颂暴力」规定，「推特已判定让人们继续存取该推文，可能符合公共利益」。

川普推文的内容同样出现在脸书上，但脸书没有采取任何行动。祖克柏当时在个人脸书页面发文说：「我对于如何回应总统的推文和贴文挣扎了一整天。个人而言，我对这种制造分裂和煽动性言论深深不以为然。」

但祖克柏也写道：「除非内容可能会立即造成明确政策中所说的特定伤害或危险，否则我们的立场是，我们应该尽可能让更多人表达意见。」

此外，美国媒体昨天披露祖克柏和川普5月29日曾通过电话，脸书没证实也没否认，使得外界对祖克柏的质疑声浪升高。

© 2020 AFP