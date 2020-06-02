航空业复飞怎防疫 国际民航组织公布建议守则

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（法新社蒙特娄1日电） 受到疫情冲击的航空业者重启飞航之际，联合国旗下的国际民航组织（ICAO）今天对业者公布一系列卫生建议，包括戴口罩、体温控制、消毒飞机等。

这些守则是由总部设在加拿大蒙特娄的国际民航组织组成的国际任务小组，在世界卫生组织（WHO）以及国际航空运输协会（IATA）等联合国机构协助下拟定。

法国在国际民航组织理事会的代表贝度（Philippe Bertoux）发布声明说：「这些指南将促进全球各地航空业者的防疫措施整合、互相承认且协调一致。」「任务小组」的辩论就是由理事会主导。

国际民航组织执行委员会今晚通过的这些建议，希望作为确保乘客与飞机和机场工作人员安全的「架构」。这是2001年「九一一事件」后，针对空中飞航守则所建议的最重大变更。

根据守则建议，旅客抵达机场前应优先办理网路登机，抵达机场时应递交健康证明，并接受基本的体温量测。安检通道必须重新设计，以减少身体接触和排队等候。建议使用电子机票等其他形式的不接触技术，例如脸部或眼部扫描。

守则指出：「此举可避免工作人员与乘客接触到旅行文件，或大幅减少这种情况。」

守则建议乘客行李尽可能轻便，只携带一件手提行李。机上不再提供书报杂志，也会限制免税商品贩售。

机舱与航厦内一律规定配戴口罩，并保持至少1公尺的社交距离。仅有旅客和陪伴人员得进入航厦，例如行动不便旅客的陪伴者，还有机场工作人员可以进入航厦。

但这份指南并未建议透过座位间隔，来确保在机舱内的社交距离，仅建议乘客尽可能远离他人。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP