记者采访示威遭美国警察攻击 澳洲展开调查

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（法新社雪梨2日电） 2名澳洲电视记者昨天在美国白宫外采访示威活动遭美国警察攻击，澳洲外交部长今天表示，澳洲正就此事进行调查，并对摄影机捕捉到攻击画面表达「强烈关切」。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）说：「我们已要求澳洲驻华府大使馆调查这起事件。」在电视直播中可以看到，在现场采访的2名澳洲记者遭镇暴盾牌和警棍殴打的画面。

她说：「我们希望取得进一步意见，以向应该负责的华府地方当局表达澳洲的强烈关切。」她也表示，随后将提出正式投诉。

画面显示，警察昨天在白宫对街的拉法叶广场（Lafayette Square）清场时，澳洲7News电视台记者布瑞斯（Amelia Brace）挨了一记棍棒，警察用镇暴盾牌打摄影师迈尔斯（Tim Myers），甚至朝他脸上揍一拳。

他们说，之后还受到橡胶子弹和催泪瓦斯攻击，布瑞斯说他们感觉「有点疼痛」。

这段画面在澳洲广泛报导，让这个美国亲密盟邦大为震惊。

美国驻澳洲大使格瓦浩斯（Arthur B. Culvahouse Jr.）在推特上表示：「与认真看待民主的所有人一样，我们严肃看待记者受到恶劣待遇。」

© 2020 AFP