遭警压颈致死掀美示威潮 非裔男葬礼9日举行

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（法新社华盛顿1日电） 美国非裔男子佛洛伊德遭白人警察压颈致死，引发全美愤慨，掀起各地示威潮。佛洛伊德家属委任律师表示，葬礼将于6月9日在休士顿举行。

佛洛伊德家属委任律师克鲁普（Ben Crump）在公布独立验尸报告的记者会上表示，追思会将于6月4日下午1时至3时在明尼阿波利斯市举行，6月6日下午1时至3 时将在佛洛伊德的出生地北卡罗来纳举行追思礼拜，接着在6月9日上午11时举行葬礼。

46岁的佛洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市被4名警察拦下并上铐，他当时趴在地上并无武装，一名白人警察用膝盖压制他的后颈近9分钟，在最后近3分钟，佛洛伊德已不省人事，之后医护人员将全身瘫软的他抬上救护车，最终不治。

有目击者用手机拍下这段过程，影片曝光后引发全美愤慨，继2014年8月佛格森市（Ferguson）的布朗（Michael Brown）、2014年7月纽约的贾纳（Eric Garner）等瞩目非裔遇害事件引发「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）风潮后，再次点燃各界对警察杀害非裔人士的怒火。

© 2020 AFP