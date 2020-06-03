为拍照动用催泪弹赶人 川普激怒美宗教领袖

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（法新社华盛顿2日电） 美国白宫昨天动用强势警力驱逐和平抗议的民众，让总统川普得以站在一座教堂前手持圣经拍照，美国宗教领袖今天为此同声谴责川普。

华盛顿圣公会主教区主教布德（Mariann Budde）接受全国公共电台（NPR）访问时表示：「神圣的事物被滥用来做政治表态，某种意义上来说很伤人，且非常令人反感。」

布德说，共和党籍亿万富翁川普利用「我们神圣文本所象徵的力量，将它拿在手中，好像在替他的立场和权威辩护一样」。川普的支持者中有许多是基督教福音派信徒。

历史悠久的圣约翰圣公会教堂（St John's Episcopal church）就在华府拉法叶公园（Lafayette Park）对街。拉法叶公园紧邻白宫，从上个月29日起就成了华府地区抗议民众的聚集中心。

在31日晚间示威活动中，圣约翰圣公会教堂外墙被人涂鸦破坏，甚至遭到纵火，所幸火势迅速被扑灭，教堂仅受到轻微损害。

抗议民众昨天原本正在和平示威，却遭包括宪兵在内的执法人员以催泪瓦斯驱赶，只为了替川普开路，好让他能安全地从白宫走到教堂拍照。

其他圣公会领袖也谴责川普造访教堂之举「可耻，且道德上令人反感」。

新英格兰主教团透过声明表示：「单凭高举一本阖上的圣经，他就以为能得到基督徒的支持，同时暗示能得到圣公会教堂背书。」

川普和第一夫人梅兰妮亚（Melania）今天又造访位于华府东北方的圣若望保禄二世国家朝圣地（St John Paul II National Shrine），此举也立刻激怒美国天主教领袖。

华盛顿地区总主教葛瑞格里（Wilton Gregory）透过声明表示：「任何一处天主教设施以违反我们宗教原则的方式，任人严重滥用和操弄，我认为这实在令人不解且应受谴责。」

他还说，2005年过世的教宗若望保禄二世「绝对不会容忍只为了一个能在信仰及和平的场所前拍照的机会，就用催泪瓦斯和其他威慑物来让人们安静、驱散民众或恐吓他们」。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP