广告 继续浏览后续

（法新社香港3日电） 市场对全球经济复苏日益乐观，带动亚洲股市收高，世界各国进一步松绑封锁措施，增强投资人信心，忽略美中关系紧张和美国各处发生骚乱的利空。

乐观情绪和原油大规模减产协议有望延长，有助油市持续攀涨，北海布伦特原油期货价格涨破每桶40美元，为3个月来首见。

拉丁美洲2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡和确诊病例虽激增，欧洲和亚洲各国政府则已经有足够信心解除防疫封锁措施。全球经济因为封锁令陷入衰退，丧失数千万个工作机会。

咖啡厅、酒吧、泳池、海滩和学校以谨慎的方式重新开放，点燃今年下半年经济将强劲复苏的希望，再加上数兆美元刺激方案和央行的支持，带动股市走高。

东京股市上涨1.29%，香港股市上扬1.37%。雪梨股市扬升1.83%，因为有数据显示，澳洲第1季经济萎缩速度较预期慢，只是仍朝将近30年来第一次衰退迈进。

韩国政府宣布追加预算290亿美元，首尔股市应声攀涨2.87%。新加坡股市劲扬3.40%。

台北股市上涨1.73%，雅加达股市上扬1.93%，上海股市小涨0.07%，威灵顿股市上涨0.76%，马尼拉股市攀涨3.66%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP