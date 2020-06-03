佛洛伊德之死引爆全球怒火 巴黎2万人示威反歧视

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（法新社巴黎2日电） 美国非裔男子佛洛伊德遭警察压颈致死，引发全美愤慨，也点燃全球怒火，法国今天约有2万人在巴黎发起反歧视示威，悼念2016年遭法国警方扣留时离奇死亡的24岁非裔青年。

抗议群众高举「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）和「我无法呼吸」（I can't breathe）等与美国示威者相同的标语，有些人则与警方发生冲突。

他们无视禁止10人以上集会的防疫禁令，聚集在巴黎一处法院外，和平示威最终演变成暴力事件，示威者纵火焚烧路障和投掷石块等杂物，警方则以催泪瓦斯和橡皮子弹回应。

非裔青年特拉奥雷（Adama Traore）2016年7月于侦讯中离奇死亡，解剖后死因仍不明，成为法国警察疑似滥权暴力最受关注的事件之一。特拉奥雷案引发民众对警察侦讯手段的质疑，当时也掀起许多骚乱和抗议游行。

巴黎警方推文说：「在遭禁止的抗议活动中发生一些事件，安全部队正在介入。」警方估计约有2万人参与示威。

特拉奥雷的姐姐艾萨（Assa Traore）稍早也向大批群众喊话。

她说：「今天，我们不只是为特拉奥雷家族抱不平，也是在为每个人奋战。我们为佛洛伊德（George Floyd）讨公道，也为特拉奥雷。」

「美国正在发生的事情，与法国正在发生的事情相呼应。」

示威活动如今也在法国遍地开花，有2500人在北部城市里尔（Lille）集会抗议，马赛（Marseille）有1800人，里昂（Lyon）也有1200人。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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