夏季观光旺季登场 义大利向欧洲观光客招手

广告 继续浏览后续

（法新社罗马3日电） 义大利今天起对欧洲观光客恢复开放，希望随着夏季旅游旺季展开，解封助观光业回春。义大利因爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情于3月初祭出封锁措施，迄今已3个月。

威尼斯运河招牌贡多拉船（Gondolas）已经备妥；情侣们可在维洛纳（Verona）知名的露台上演「罗密欧与朱丽叶」；神鬼战士影迷们也能在罗马竞技场开心自拍了。

观光旺季登场，各地上演抢客大赛，义大利南部卡拉布里亚大区当地首长桑特利（Jole Santelli）说：「来到卡拉布里亚大区，唯一的风险是变胖。」

但在义大利尚未完全脱离疫情下，令人忧心不少外国观光客恐怕暂时不会来观光。

义大利是欧洲第一个爆发疫情的国家，目前为止官方累计死亡病例超过3万3000例，3月初祭出防疫封锁措施后，感染病例大幅下滑。而在面临二战后最严重的衰退下，义大利亟需外国观光客回笼，提振经济。

目前只有米兰、罗马和那不勒斯等三大城市的国际航班预期将恢复。那些从邻国开车，搭火车或搭船来义大利的观光客可能会转往其他地方度假。

瑞士政府提醒国民如前往义大利，返国必须进行自主健康管理。瑞士6月15日起对德国、法国和奥地利开放边界，独漏义大利。

奥地利将在6月中旬解除相关限制措施，对德国、瑞士、捷克、斯洛伐克和匈牙利重新开放边界，同样独漏义大利。

奥地利卫生部长表示，义大利仍然是疫区「热点」。

其他国家如比利时和英国仍建议或禁止非必要的海外行程。

对于周遭国家弥漫反义气氛，义大利外交部长迪马尤（Luigi Di Maio）警告这些邻居，不要把义大利当成麻疯病患，避之唯恐不及。

迪马尤5月30日表示，他将前往德国、斯洛维尼亚和希腊等国，说服他们前往义大利旅游安全无虞。

© 2020 AFP