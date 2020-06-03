委内瑞拉反对派与政府携手 集资对抗COVID-19

广告 继续浏览后续

（法新社卡拉卡斯3日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府和反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）今天表示，双方达成协议，将联手筹资对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

根据委国通讯部长罗德里格斯（Jorge Rodriguez）宣读的协议，在泛美卫生组织（Pan American Health Organization）协助下，双方将携手合作寻求财政资源抗疫。

稍早瓜伊多的通讯团队也表示，已签署「因应疫情人道危机的技术性合作计画」。

马杜洛和瓜伊多互为死对头，彼此关系紧张。瓜伊多是反对派领袖，他声称马杜洛在2018年连任选举中舞弊。瓜伊多也援引宪法，宣称自己为临时总统，已被数十个国家所承认。

1日在委国首都卡拉卡斯签署的协议，为因应疫情建立「优先」措施，包括主动侦测病例、监控疫情发展和即时治疗染疫者。

瓜伊多团队在声明中表示，泛美卫生组织将收到获准作为人道援助的资金，确保协议中允许使用的紧急资金确实交到国际组织手中，而非马杜洛政府。

卫生部长阿瓦拉多（Carlos Alvarado）、国会议员卡斯楚（Julio Castro）和一名泛美卫生组织代表共同签署这份协议。

© 2020 AFP