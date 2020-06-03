小布希吁全美检讨失败 暗呛川普未聆听民众声音

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（法新社华盛顿2日电） 非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝压颈窒息而死，引发全美示威潮，美国前总统小布希（George W. Bush）呼吁全美用心看一看这场「悲剧性的失败」。

小布希以一份声明向示威民众发表谈话，谈及佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白警过度执法，最后丧命一事。

针对美国的种族不公，小布希说：「这依旧是个骇人的失败。许多非裔美国人，特别是年轻的非裔美国男性，会在自己国家遭遇威胁与骚扰。」

佛洛依德之死引发的全美动荡，是美国自1968年民权领袖马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）遇刺以来所未曾见过的。

2001年至2009年间担任总统的小布希写道：「这场悲剧之前，早已出现一长串类似惨案，这让我们不禁要问一个老早就该问的问题：如何终结社会之中这种系统性的种族主义？」

他说：「该是美国检讨悲剧性失败的时候了。」

佛洛伊德事件引发的全美示威活动大多是和平的，但有部分演变成暴力动乱。

法新社报导，在美国危急时刻，在位总统川普却拒绝扛起一国领袖在团结国家上的传统角色，昨天还扬言以军事镇压手段来结束示威活动。

小布希的声明虽未提及他共和党同僚川普的名字，但坚持有必要「倾听许许多多伤心与悲痛的人的声音」。

小布希说：「想采取噤声手段的人，并不了解美国的意涵，或不了解如何让美国成为更好的乐土。」

小布希表示，美国英雄们，从废奴运动领袖佛瑞德里克．道格拉斯（Frederick Douglass）、哈莉耶特．杜伯曼（Harriet Tubman），到前总统林肯（Abraham Lincoln）和民权斗士马丁．路德．金恩，都是发挥团结力量的英雄。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP