川普拟出动军队平息动乱 外界忧美军恐沦政治目标工具

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普有意动用军队带头镇压各地暴力反种族示威，使得五角大厦愈来愈容易受到指责，挨批沦为川普实现政治目标的工具。

在警察发射催泪瓦斯，驱散聚集在白宫前的和平示威者后，川普在国防部长艾斯培（Mark Esper）和参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）陪同下，到附近教会供媒体拍照。

此前不久，他才宣布已经调派「成千上万全副武装的官兵」协助平息「动乱」，意味川普罕见动用「暴乱法」（Insurrection Act），派遣军队参与国内维和行动。

五角大厦强调，暴乱法还未启动。但川普扬言出动军队，加上密利身穿迷彩服现身白宫的照片，已让许多人绷紧神经。

此外，艾斯培昨天稍早也告诉美国各州州长，他们应该「主导战场」，以结束这些抗议活动，似乎也将各地暴动情势视为战争。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）一周前在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝压颈窒息而死，在全美各地掀起反种族歧视的示威和暴动，上述举措引发各界愤怒及忧虑，质疑川普可能动用军队对抗政敌和提高自己的地位。

美国前副总统、民主党总统参选人拜登（Joe Biden）指控川普「出动美军对付美国人民」。

2011至2015年担任参谋首长联席会议主席的邓普西（Martin Dempsey）也说：「美国不是战场，我国人民也不是敌人。」

在邓普西之前担任参谋首长联席会议主席的穆伦（Mike Mullen）说：「我不认为我们街上的情况已经如此糟糕，达到必须重度依赖军事部队的程度。」

穆伦还说，他非常担心美军人员将沦为川普实现政治目标的工具。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP