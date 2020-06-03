脸书未处理川普贴文 祖克柏再为自己辩护

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（法新社旧金山2日电） 脸书执行长祖克柏未对美国总统川普近日一篇遭批宣扬暴力的贴文做任何处理，引发员工群起抗议。美国媒体报导，祖克柏今天在员工会议上捍卫自己决定，并证实和川普通过话。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察用膝盖压颈后死亡，引发全美连日示威动乱，川普29日在社群网站发文写道：「当抢劫开始，枪声也将响起。」但推特随后将川普贴文标示为「赞颂暴力」并加以隐藏，而脸书（Facebook）却未对相同贴文采取任何行动。

祖克柏（Mark Zuckerberg）当时在个人脸书页面发文说：「我对（川普）这种制造分裂和煽动性的言论深深不以为然。…但除非内容可能会立即造成明确政策中所说的特定伤害或危险，否则我们的立场是，我们应该尽可能让更多人表达意见。」

不过，祖克柏的说法未能安抚员工，据称包括高层主管在内，有数千人参与1日的「线上罢工」，以抗议祖克柏让川普最具煽动性的留言保持原样。法新社报导，脸书软体工程师艾凡尼（Timothy Aveni）更愤而辞职。

据「纽约时报」（New York Times）、彭博社和科技网站Recode报导，祖克柏今天在一场员工视讯会议上替自己的决定辩护。他对约2万5000名连线的员工表示，这是一个「艰难的决定」。「我知道这件事兹事体大，也知道若我们决定不去动（川普贴文），很多人会不高兴。」但他不改变决定。

祖克柏还透露，他在做出决定后，和川普谈过话，并「利用这次机会让他（川普）知道，我认为这则贴文具煽动性且伤人，也让他知道我们的立场」。

祖克柏在这场气氛紧绷的视讯会议上又说，脸书正在研究是否应修改对这类贴文采取的政策，或是找到其他方法来标示这类内容的贴文，而非直接将贴文移除。

一名脸书的发言人告诉「纽约时报」，祖克柏对于员工的回馈表示「感激」。

© 2020 AFP