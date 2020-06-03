非裔美国人受双重公卫威胁 警察暴力加上疫情

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（法新社华盛顿2日电） 为了非裔美籍男子佛洛伊德之死，数以千计民众近距离群聚抗议，呼喊诉求，被催泪瓦斯攻击时剧烈咳嗽。专家担心在美国遍地开花的示威活动会引发新一波新型冠状病毒疫情。

但临床医师和研究人员强调，对非裔美国人来说，染上种族主义色彩的警察暴力本身就是严重且未获重视的公共卫生危机，不仅威胁到他们的性命，还增加与压力相关疾病的风险，例如心脏衰竭或癌症。

46岁的佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察拦下，他当时趴在地上，并无武装，一名白人警察却用膝盖压制他的后颈数分钟，佛洛伊德最终断气，他的死在全美各地引爆反对制度性种族主义的示威活动。

维吉尼亚大学（University of Virginia）医院的非裔医师希尔顿（Ebony Hilton）认为，这个议题凸显她所谓的「双重流行病威胁」，即2019冠状病毒疾病（COVID-19）和警察暴力。

希尔顿接受法新社访问时说：「我们预期会看到（冠状病毒病例）骤增，因为（示威群众）没有保持社交距离，而且很遗憾地，多数人没有正确配戴口罩。」

执法单位依惯例使用催泪胡椒喷剂和催泪瓦斯，这类神经化学药剂会造成剧烈灼热感，以达驱散群众目的。

希尔顿说：「喷洒胡椒药剂造成的咳嗽和作呕感也会提高风险。同时，冠状病毒疾病也可能透过飞沫沾染眼睛传染，但许多人没戴护目镜。」

即使如此，希尔顿认为，思考人们为何愿意冒着这些风险上街抗议的背景因素还是很重要的。去年一项研究发现，非裔男性死于警察之手的可能性，比白人男性高2.5倍。

罗格斯大学（Rutgers University）的研究报告主要作者爱德华兹（Frank Edwards）当时表示：「我们认为，有充分证据显示，在美国，警察对公共卫生是种威胁。」

爱德华兹等研究员依据媒体报导及官方数据估算，每出生1000名非裔男性，就有一人死于警察使用武力。警察暴力是20岁到29岁非裔男性的主要死因之一，仅次于癌症。

全美各地有数万人愿意冒着冠状病毒风险上街抗议，52岁、在纽约从事活动主持工作的曼宁（Cav Manning）也是其中之一，他昨晚在布鲁克林区（Brooklyn）示威。

他说：「我们所见的现象令人如此不安，必须在此刻挺身而出，就算有冠状病毒疾病，就算有被感染的可能。」

问题不仅限于登上新闻版面、引人热议的死亡案件，还有警察长期锁定对非裔美国人造成的心理压力。

希尔顿表示：「我们所知的是，长期压力与致癌风险升高有直接关联，也与高血压、糖尿病、心脏衰竭和肥胖有直接的关系。」

© 2020 AFP