NBA将表决复赛方案 目标10月中结束球季

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（法新社洛杉矶2日电） 报导指出，美国职篮NBA正准备复赛，目标是在10月中打完2020年球季。

运动频道ESPN报导，根据4日将在NBA理事会表决的时间表，总冠军赛第7战不会晚于10月12日举行。

NBA与美国国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）仍在敲定复赛细节。NBA于3月11日因爆发球员感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）导致球季中断，停摆至今。

ESPN报导说，NBA计划7月31日以22队参加的形式复赛。复赛后，所有球队都将待在佛州奥兰多迪士尼（Disney）ESPN体育大世界园区（ESPN Wide World of Sports Complex），以降低爆发疫情的风险。

NBA的提案4日将付诸表决，联盟30支球队须有3/4同意才能通过。

ESPN报导说，NBA总裁席佛（Adam Silver）建议的这项计画获得广大支持。

其中一个仍待解决的重要议题，就是决定季后赛最终16支队伍。

目前有6支球队距季后赛仅咫尺之遥，这些队伍将纳入22队当中，争取季后赛席次。

如果22队方案通过，将有8支球队无法复赛，球季戛然而止。

© 2020 AFP