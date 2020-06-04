不再推播川普贴文 Snapchat：种族暴力没有灰色地带

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（法新社旧金山3日电） 社群媒体Snapchat今天宣布，平台上的「发现」（Discover）功能将不再推播美国总统川普的贴文，理由是川普煽动「种族暴力」。

备受年轻用户青睐的Snapchat在声明中说：「我们不会在Discover主页免费宣传这类言论，来放大种族暴力和不公正的声音。」

这是继推特（Twitter）之后，又有社群媒体采取类似行动限缩川普言论的触及范围。

推特在几天前采取史无前例的举动，将川普被标示为宣扬暴力的贴文加以隐藏，点燃白宫与矽谷科技业和社群媒体之间的战火。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州遭白人警察以膝压颈致死，引爆全美示威潮，各大企业纷纷公开立场，谴责对非裔美国人的歧视。

Snapchat母公司Snap执行长史匹格（Evan Spiegel）周末在致员工的冗长备忘录中，强烈谴责他所见到的美国种族不公和暴力带来的影响。

史匹格在备忘录中说：「我们对邪恶和不道德行为缄默不语的每一分钟，都是在向作恶者提供支持。」

「我对非裔和有色人种在美国受到的待遇感到心碎和愤怒。」

「我们将以行动明确表示，在涉及种族主义、暴力和不公正内容方面，没有灰色地带；我们将不会在旗下平台推广相关内容或支持这类言论的人。」

「种族暴力与不公在我们的社会没有立足之地，我们与所有在美国寻求和平、爱、平等与正义的人站在同一阵线。」

Snapchat说，并未移除川普的帐号，只是不再建议用户浏览他的贴文。

Snapchat作出上述宣布后，股价一度下跌2.4%。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP