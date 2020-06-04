俄西伯利亚地区漏油事件 蒲亭宣布紧急状态

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（法新社莫斯科3日电） 约2万吨柴油自俄罗斯西伯利亚一处发电厂贮藏设施外泄、污染水道，总统蒲亭（Vladimir Putin）今天下令进入紧急状态。

漏油事件发生在5月29日，莫斯科2900公里外、北极圈内的西伯利亚工业城市诺里尔斯克（Norilsk）附近一座发电厂柴油，流进不远的安柏那亚河（Ambarnaya River）。

世界自然基金会（WWF）专家卡尼兹可夫（Alexei Knizhnikov）告诉法新社，就油量而言，这是俄国现代史上第2大漏油事件，仅次于1994年持续数月之久的西北地区科米（Komi）漏油事件。

由于事故发生后，相关当局并未通报，蒲亭今天在视讯会议中痛斥负责经营NTEK发电厂主管，「为什么政府机关在事件发生后两天才知道此事？难道我们必须从社群媒体上知道这起紧急事故？」

蒲亭表示，他赞同必须透过宣布紧急状态以投入更多资源来除污。俄罗斯调查委员会也已就环境问题重大违规展开3项刑事调查，并拘禁1名发电厂员工。

WWF的卡尼兹可夫表示，外泄油量十分庞大，「他们很难把消息盖下来」。

他补充说，柴油比石油轻，蒸发机率比沉入河里要高，但在「清理上的毒性更大」。

环境部长柯比尔金（Dmitry Kobylkin）表示，只有紧急事务部有能力处理除污工作，「也许必须动用到军队」。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP