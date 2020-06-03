全球COVID-19破38.2万人不治 逾644万人确诊

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（法新社巴黎3日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间3日19时（台湾4日凌晨3时），全球至少38万2016人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），累计确诊感染至少644万940例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有276万8700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万6696人病故，累计确诊达184万1471例，至少46万3868人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万9728人病故，确诊达27万9856例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万3601死，23万3836例确诊）、巴西（3万1199死，55万5383例确诊）、法国（2万9021死，18万8674例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3021例确诊，7万8314人痊愈。

从区域来看，欧洲累计确诊220万1170例，18万875死；美国和加拿大累计确诊193万3881例，11万4154死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊110万4571例，5万5010死。

亚洲累计确诊59万8331例，1万7391死；中东地区累计确诊43万4110例，9900死；非洲累计确诊16万282例，4555死；大洋洲累计确诊8599例，131死。

© 2020 AFP