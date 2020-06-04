奥克兰反种族歧视游行 柯瑞、汤普森等球星现身

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（法新社旧金山3日电） 柯瑞（Stephen Curry）、汤普森（Klay Thompson）等NBA勇士球员，今天现身在奥克兰梅瑞特湖（Lake Merritt）地区的反种族歧视游游行队伍。

这次的游行由勇士的托斯卡纳-安德森（Juan Toscano-Anderson）主办，游行的路线与金州勇士拿下美国职篮NBA总冠军后游行的路线相同。勇士球员卢尼（Kevon Looney）、李（Damion Lee）也参加了这次的游行。

在游行开始时，托斯卡纳-安德森在球队的推特（Twitter）上发布的影片中说：「我们在这里都因为相同的原因，且并非只为了非裔人士。或许现在是为了非裔人士，但（其实）是为了全人类。全世界都有人被压迫，我们只是试着要朝正确的方向迈进一步，我和我的伙伴、弟兄们要开始做点什么，感谢你们能在这里。」

在另一段影片，可以听到有人喊着：「说出他的名字」（Say his name），柯瑞与其他抗议民众回应说：「佛洛伊德」（George Floyd）。

佛洛伊德是名非裔男子，他于5月25日遭前明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人员警萧文（Derek Chauvin）以膝盖压颈的方式压倒在地超过8分钟，最后经送医仍宣告不治。

萧文上周已被拘留，被控三级谋杀和二级过失致死罪，他在今天被加重改控二级谋杀。其他当时也在场的3名员警，今天被控协助与教唆二级谋杀、协助与教唆二级过失致死等罪。根据多家媒体报导，他们目前都被拘留。

© 2020 AFP