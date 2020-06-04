恢复羟氯奎宁临床试验 世卫组织改口

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（法新社日内瓦3日电） 世界卫生组织上月宣布，暂停羟氯奎宁作为治疗2019冠状病毒疾病用药的临床试验，今天则改口宣布，经审查相关数据，发现「没有理由」修改试验，将恢复这款药物的疗效研究。

世界卫生组织（WHO）5月25日宣布，为进行安全评估，暂停羟氯奎宁（hydroxychloroquine）的临床试验，如今安全评估认定「没有理由」改变临床试验方式。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在视讯记者会上表示：「因羟氯奎宁的安全性引发疑虑，团结试验（Solidarity Trial）计画执行小组上周决定，暂缓执行这款药物的临床试验。」

他说：「这项决定是预防性措施，同时展开安全资料审查，团结试验计画的资料与安全监测委员会已审视那些资料，根据现有死亡数据，委员会成员建议，没有理由修改临床试验方案。」

谭德塞指出：「执行小组接获这项建议，并同意继续团结试验计画的各项临床试验，包括羟氯奎宁，资料与安全监测委员会将继续密切监视，团结试验计画试验所有疗法的安全性。」

总共在35国招募超过3500名病患参与这些临床试验。羟氯奎宁通常用于治疗关节炎，不过包括美国总统川普在内的多位公众人物，支持羟氯奎宁可预防及治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19），促使各国政府大批采购。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP