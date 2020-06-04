机器狗成泰国商场防疫尖兵 向顾客提供消毒液

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（法新社曼谷4日电） 在泰国放松防疫限制规定的情况下，各家卖场采取了一些令人比较意外的防疫措施，包括出动一只机器狗k9四处游走，向好奇的儿童和小心翼翼的顾客提供消毒洗手液。

K9的举止有如一只兴奋的小狗，在曼谷市区热门的中央世界购物中心（Central World）来回走动，引起开心的儿童注意，争相从固定在k9背上的瓶罐压出洗手凝胶。

这只高科技机器猎犬是透过5G控制，5G科技在泰国仍处于初步推出阶段，有望提供超快的网速与即时反应。

泰国行动通信业者Advanced Info Services（AIS）计画在今年底推出智慧手机5G网路。AIS行销主管培特拉（Petra Saktidejbhanubandh）表示：「大家觉得K9相当可爱。」

培特拉告诉法新社，AIS公司希望消除大家因为阅读小说而产生的机器人接管世界恐惧感。培特拉表示：「机器人是要帮大家的忙，而不是要取代大家。」

但购物客拉帕萨南（Lapassanan Buranapatpakorn）并不信服，说她觉得K9的机械骨架「令人毛骨悚然」。

泰国目前有3101起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，累计58人染疫丧生。

© 2020 AFP