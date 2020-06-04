看好串流趋势 华纳音乐美股首日交易强涨

广告 继续浏览后续

（法新社纽约3日电） 全球三大唱片公司之一的华纳音乐集团在昨天首次公开发行（IPO）募资逾19亿美元后，今天在那斯达克股市首日挂牌交易开高走高，彰显串流趋势已让音乐产业再度展现生机活力。

华纳音乐集团（Warner Music Group）以WMG代号在那斯达克（Nasdaq）股市上市，今天以每股27美元开盘，高于IPO每股25美元价格，终场强涨5.12美元收在30.12美元。

华纳音乐原订在2月IPO，但因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而延后，原先构想发行7000万股，后来增至7700万股。

根据复兴资本公司（Renaissance Capital），华纳音乐这次发行是今年来最大规模的IPO，在股市涨势格局中，反映出音乐串流对产业发挥了提振作用。

以亿万富翁布拉瓦尼克（Len Blavatnik）为首的投资集团艾克塞斯实业（Access Industries）于2011年以33亿美元收购华纳音乐，仍将是公司最大股东。

华纳音乐旗下艺人有美国饶舌女歌手卡蒂B（Cardi B）和英国新生代创作型歌手红发艾德（Ed Sheeran），以及像玛丹娜 （Madonna）等知名歌手为支柱。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP