研究：羟氯奎宁防疫效果类似安慰剂

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（法新社华盛顿3日电） 美国科学家今天发表临床试验结果：在接触2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊患者后立刻服用疟疾治疗药物「羟氯奎宁」，在预防感染上没有统计数据的显着效果，和安慰剂差不多。

美国总统川普一向提倡「羟氯奎宁」（hydroxychloroquine）作为预防新型冠状病毒用药，他还自曝自己也有服用。

美国明尼苏达大学（University of Minnesota）研究人员针对美国和加拿大821名受试者的实验显示，服用羟氯奎宁来预防新型冠状病毒，效果和安慰剂差不多。研究发表在「新英格兰医学期刊」（NEJM）。

研究人员徵求成人受试者，在2公尺距离内接触确诊病患长达十多分钟。

受试者中有719人没有戴口罩和护目镜，被视为「高风险」暴露；其余受试者有戴口罩但未使用护目镜，是为「中度风险」暴露。

所有受试者在4天内随机投以安慰剂，或者疟疾、类风湿性关节炎和红斑狼疮的治疗用药「羟氯奎宁」。

研究人员发现，在414名服用羟氯奎宁的受试者中有49人感染新型冠状病毒，感染率11.83%；安慰剂组的407人则有58人感染，感染率14.25%。

然而鉴于受试者数量的实验规模，约2.4%的绝对差异并不被视为统计上的显着意义，这意味可能因机率而产生差异。

羟氯奎宁组出现副作用的比例为40.1%，安慰剂组则为16.8%，但都未出现严重不良反应。

研究作者写道：「这项随机试验并未呈现，羟氯奎宁作为暴露后预防性投药（post-exposure prophylaxis,PEP）的明显益处。」（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP