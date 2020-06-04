罗氏药厂检验试剂 美国紧急批准用于辨识潜在肺疫重症患者

广告 继续浏览后续

（法新社苏黎世4日电） 瑞士制药巨擘罗氏大药厂今天指出，美国食品暨药物管理局已紧急批准一项检验试剂，以辨别最有可能产生危险发炎反应的2019冠状病毒疾病（COVD-19）确诊患者。

罗氏大药厂（Roche Holding AG）发表声明说：「美国食品暨药物管理局（FDA）已核发Elecsys IL-6检测的紧急使用授权（Emergecny Use Authorization, EUA）。」

这家瑞士制药大厂指出：「这种试剂检测生物标记介白素6（Interleukin-6）的浓度，有助于辨别可能得插管使用呼吸器的高风险确诊病患，帮助医师综合其他检测与生命徵象，及早判定确诊病患是否需要使用呼吸器。」

部分染疫患者会引发非常严重发炎反应，试图遏止感染，最终也破坏健全组织甚至破坏诸如肾脏等器官，以致可能危及生命。

重症患者需要仰赖呼吸器，对医疗团队与资源造成长达数周沉重负担。

罗氏大药厂说，它的检测可帮助医师在COVD-19引发严重发炎前掌握先机，同时评估手边病例数量，辨别需优先救治患者与治疗选项。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP