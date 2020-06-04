联合国将在苏丹设代表团 协助当地政权过渡

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（法新社纽约联合国总部4日电） 联合国安全理事会昨天一致通过两项决议，决定在苏丹成立代表团，支持当地政权过渡进程，并延长在达佛（Darfur）地区维和行动的期限。

其中一项有关成立「联合国在苏丹综合过渡援助代表团」（United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan, UNITAMS）的决议由英国和德国草拟。

根据法新社所见决议内容，这个代表团任务期限初步设定为12个月。

这项决议要求联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）迅速任命一名特使，来领导这个新代表团。

苏丹长期执政的前总统巴席尔（Omar al-Bashir）去年4月下台后，当地爆发大规模民主示威活动，时间持续几个月，屡遭血腥镇压。在这之后，苏丹便进入政权过渡期。

去年8月，一个由平民和军方组成的过渡当局成立，以带领苏丹度过为期3年的过渡期。

英国和德国也起草另一项决议，将「联合国与非洲联盟达佛联合维和部队」（UNAMID）任务效期延长至12月31日。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2020 AFP