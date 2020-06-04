议员染新冠肺炎 以色列国会局部关闭

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（法新社耶路撒冷4日电） 以色列国会告诉职员留在家里，并取消国会议员今天的会议，因为一名阿拉伯联盟政党国会议员经检测后，对2019冠状病毒呈阳性反应。

国会发表声明表示：「有鉴于国会议员沙哈德（Sami Abu Shahadeh）染疫，已经指示所有国会职员除非有必要，不要到国会来。」

声明中说：「此外，在感染扩散情况查明前，原定今天召开的所有委员会会议都延后。」

沙哈德是雅法（Jaffa）居民，他告诉广播电台，过去10天他曾接触「数以千计」人，包括在示威活动中，以及以色列国会的所有地点。

他和阿拉伯联盟政党其他成员还曾前往设在东耶路撒冷的帐篷，向32岁患自闭症巴勒斯坦人哈拉克（Iyad Hallak）致哀。哈拉克在5月30日被以色列警方射杀，当时警方误以为哈拉克带着手枪。

沙哈德说，昨天晚上收到阳性检测结果后，他感觉自己情况还不错。

以色列当局5月底重新开放学校和企业后确诊人数再度上升，目前正在处理这个问题。

以色列900万人口中有1万7300多人确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），逾290人死亡。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP