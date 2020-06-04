非裔之死抗议潮蔓延希腊 示威者朝警方丢汽油弹

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（法新社雅典3日电） 抗议非裔男子遭白人警察压颈致死的示威活动在全美遍地开花，不满种族主义与警方暴力的希腊抗议群众今天在雅典集会，朝镇暴警察丢掷汽油弹，警方则施放催泪瓦斯驱散人群。

美国警察杀害手无寸铁的非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd），不仅在美国引发这一代以来最严重的抗议浪潮，也唤起全球各地的示威活动，包括今天在斯德哥尔摩与赫尔辛基举行的抗议。

在雅典，有3000人走上街头示威，走在游行队伍前方的抗议群众高举标语，上头写着谴责「种族主义」、「凶残的美国」与「帝国主义」。

法新社摄影记者说，一群年轻抗议群众在美国驻雅典大使馆附近朝镇暴警察丢掷汽油弹，一些示威者也放火焚烧垃圾桶。警方随即施放催泪瓦斯驱散群众。

全球各地今天也有类似抗议活动，芬兰首都赫尔辛基约有3000人参与游行，高喊「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），并高举「我无法呼吸」（I can't breathe）的标语。

旅居芬兰16年的甘比亚人欧玛（Omar）告诉法新社：「即使是在芬兰，种族主义无所不在，在酒吧、夜店、购物中心等，随处可见。」

瑞典首都斯德哥尔摩也有数千名抗议群众聚集，许多人戴着口罩；不过，由于瑞典为了防疫禁止50人以上集会，警方逐渐驱散示威群众。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP