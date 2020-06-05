买家现身 澳洲联合新闻社可望免于倒闭

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（法新社雪梨5日电） 澳洲联合新闻社总经理戴维森今天宣布，已与一个慈善家领导的财团暂时达成出售协议，这使澳联社似乎已免于倒闭。

当前媒体产业陷入严重财务困境，又因疫情造成的经济冲击而特别雪上加霜，这项买卖协议使澳联社（Australian Associated Press, AAP）得到一线生机。

管理阶层宣布，包括新闻集团（News Corp）前执行长托纳（Peter Tonagh）在内的某个财团，打算收购澳联社。就在3个月前，澳联社员工甫得知公司即将倒闭。

如今戴维森（Bruce Davidson）对员工发出讯息说：「我极为高兴地宣布，澳联社可望卖给一个由影响力投资者与慈善家组成的财团。」

具85年历史的澳联社未来将继续报导突发新闻、公众感兴趣的消息、体育及发布照片等；不过新东家入主后，澳联社将再次裁员，估计先前180个工作职位只保留约一半。

这项消息传出的同时，澳洲媒体产业获利日益减缩，难以生存。新闻集团上月宣布，由于疫情冲击导致广告收入锐减，将把100多份区域和地方报纸停刊。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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