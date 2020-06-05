伊朗释放美退役军人 川普推文感谢

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（法新社华盛顿4日法新社）在伊朗当局释放一名美国海军退伍军人、美国也释放两名伊朗人士之后，美国总统川普今天罕见地表示感谢，并表达希望和宿敌伊朗改善关系。

美国退役军人怀特（Michael White）在伊朗期间感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），他搭乘瑞士军机飞往苏黎世，美国一名资深外交官在当地迎接他。

怀特母亲发表声明说：「我有幸宣布噩梦已经结束，我的儿子已在安全返家途中。」

川普说，他已和怀特通过电话；川普也罕见地对伊朗当局表示感谢。几个月前，美国与伊朗还差点打起全面战争。

川普推文说：「谢谢你伊朗。这显示交易不是不可能！」

就在怀特搭机返美时，美国联邦法官下令释放拥有伊朗及美国国籍的医师塔赫利（Majid Taheri），允许他回伊朗探视家人。

此前一日，2016年在学术访问时被捕的伊朗科学家阿斯卡里（Cyrus Asgari）也获释返回伊朗。伊朗外交部长查瑞夫（Javad Zarif）说：「遭美国或以美国名义留置的伊朗人质，都应该回家。」

一向主张对伊朗采取强硬态度的美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说，伊朗在释放怀特一事上持「建设性」态度，但他呼吁德黑兰当局释放另外3名仍遭拘禁的伊朗裔美国公民。

怀特曾在美国海军服役13年，于2018年7月在伊朗东北部城市麦什赫德（Mashhad）拜访一名女子后被捕，据报他们两人是在网路上认识。翌年，怀特被控侮辱伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），以及用化名在社群媒体发表反伊朗政权言论，被判至少10 年有期徒刑。

今年3月，伊朗爆发严重的2019冠状病毒疾病疫情，怀特感染确诊，被移送到瑞士驻德黑兰大使馆。由于美伊无外交关系，美国在伊朗的利益由瑞士作为代表。

在川普祭出「最大压力」政策下，美国对伊朗实施全面制裁，今年1月更出动无人机空袭，杀害伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），两国关系更加紧张。

观察家将美伊换囚视为两国开始对话的罕见方式，但很少人预期在美国11月大选前会有任何重大进展。

© 2020 AFP