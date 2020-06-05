反种族歧视示威涌法街头 警方动用催泪瓦斯驱离

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（法新社法国里尔4日电） 法国北部城市里尔（Lille）聚集约2000名示威民众，抗议种族歧视和警察暴行，警方今天发射催泪瓦斯驱离他们。

美国手无寸铁的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭到警方压颈致死，引发各地连日抗议。法新社报导，法国里尔市的抗议群众高喊「不给公道，就没有和平」（No justice, no peace），响应美国示威潮。

游行的群众也挥舞着标语，其中有部分英文，上面写着最近常出现在美国抗议活动现场的口号，例如「黑人的命也是命」（Black lives matter）、「我无法呼吸」（I can't breathe）、「停止警察暴力」（Stop police violence）。

这群年轻人为主的抗议民众游行到里尔市中心，也要求「为阿达马伸张正义」（Justice for Adama）。

阿达马．特拉奥雷（Adama Traore）是2016年在法国警方拘留过程中丧命的年轻非裔男子。

警方今天在里尔发射催泪瓦斯驱离抗议民众，但入夜后零星事件频传。

32岁的游行民众贝特拉库尔特（Sofian Betrancourt）告诉法新社：「警察暴力问题已经讨论了很多年，但世界各地却一直出现这种不平等的情况。」

© 2020 AFP