各国松绑防疫经济刺激方案助阵　亚股多收红

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（法新社香港5日电） 世界各国纷纷放宽防疫措施并祭出刺激方案，且迹象显示全球经济下修的最严重时期可能已经过去，因此激励市场情绪，亚洲股市今天大多收红，尤其香港股市一周来共上涨8%左右。

世界各国在松绑防疫措施之际，又端出大规模经济刺激方案助阵，例如昨天欧洲中央银行（ECB）在「因应疫情大流行紧急采购计画」（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）加码6000亿欧元。

此外，尽管中美两国的紧张关系延续，并不影响投资人在6月初对市场的乐观情绪，但美国今天将发布5月份就业数据，预计新增850万人失业，失业率恐上看20% 或更高，为市场增添不稳定因素。

在连续4天回升以后，亚洲各国股市今天早盘涌现获利了结卖压，导致走势疲软，但下午买盘进场承接，亚股终场大多收红。

东京股市涨0.7%，香港股市收涨1.7%，首尔与新加坡股市涨逾1%，上海股市小涨0.4%。

雪梨股市小涨0.1%，台北股市涨0.8%，曼谷与雅加达也收涨，但威灵顿与马尼拉股市收黑。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

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