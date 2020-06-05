斐济摆脱疫情 总理归功于祈祷应验

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（法新社斐济苏瓦5日电） 斐济最后一名已知感染2019冠状病毒疾病的病患已经康复，当局今天宣布境内已无疫情，延续太平洋各国成功抗疫的杰出纪录。斐济总理把国内的抗疫成就归功于「祈祷应验」。

人口93万的斐济3月中传出首起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例时，民众纷纷感到恐慌。但严格的隔离和边境管控措施抑制住疫情，斐济累计仅18起确诊案例。

总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）把斐济摆脱病毒归功于「祈祷应验、辛勤努力和科学确认」。

巴依尼马拉马推文指出，斐济最后一名2019冠状病毒疾病病患已经康复。

「即使筛检人数日益增加，距离我们上次出现新增病例已过了45天。无人病故，我们的康复率是100%。」

太平洋各岛国最初被认为是全球最容易遭受病毒攻击的地方之一，因为当地卫生基础建设资源不足，民众有糖尿病与心脏病等健康症状的比例偏高。

各界也害怕地理上的隔绝可能让各岛屿变成传染温床，例如萨摩亚去年底爆发的麻疹疫情，就夺走以婴幼儿为主的83人性命。

然而，太平洋各国这次为了保护人民，迅速因应疫情，不计沉重代价封锁边界，并暂停维持经济所需的观光业。因此许多国家都没记录到感染病例，包括帛琉、东加、索罗门群岛、萨摩亚、马绍尔群岛、万那杜、库克群岛和密克罗尼西亚。

© 2020 AFP