白宫外粗暴驱散抗议民众 民权团体告川普

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（法新社华盛顿4日电） 美国民权团体今天就维安部队日前在白宫外发射胡椒喷雾及烟雾弹驱散和平示威民众一事，对总统川普提起诉讼。

全美各地因警察暴虐爆发抗议浪潮，执法人员1日迫使抗议民众往后退，川普随后步行到附近一座教堂拍照，此事加深美国社会分裂。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union , ACLU）和其他团体控诉川普和高官，称他们违反「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）维权运动者及个别抗议民众的宪法权利。

美国民权联盟指出，警方协调一致、无故冲向示威群众，并发射好几轮的化学刺激物、橡胶子弹和声波炮。

圣公会圣约翰教堂（St John's Episcopal Church ）位于拉法叶公园（Lafayette Park）对街。拉法叶公园面对白宫，是华府地区抗议活动的重要地点。

在5月31日晚间的示威活动中，圣公会圣约翰教堂外墙遭人涂鸦，还被纵火，外观受到损伤。

川普誓言动用数千名重装士兵遏止暴动后，徒步走到圣公会圣约翰教堂外，手持圣经拍照。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上个月遭明尼苏达州白人员警萧文（Derek Chauvin）压颈致死后，全美抗议民众近日纷纷诉诸街头，宣泄心中愤恨。

美国民权联盟法律主任麦可曼（Scott Michelman）表示，川普「不同意抗议人士的观点，就直接对他们发动犯罪攻击，此举动摇我国宪法秩序的基础」。

司法部长巴尔（Bill Barr）今天捍卫维安部队，宣称驱离抗议民众与川普徒步前往教堂一事无关。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP