羟氯奎宁研究登医学期刊 因数据疑虑撤文

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（法新社华盛顿4日电） 英国医学期刊「刺胳针」5月刊登文章，指羟氯奎宁用于新型冠状病毒患者恐增加风险。文章4名作者中有3人今天撤回文章，理由是提供数据资料的公司不接受第3方同侪审查。

「刺胳针」（The Lancet）于5月22日刊登这篇研究报告，声称检视9万6000名感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）住院患者，发现羟氯奎宁对患者非但没有好处，甚至提高院内死亡风险。

「刺胳针」刊出文章后，世界卫生组织（WHO）即宣布暂停羟氯奎宁试验，同时研究因缺乏国家及医院相关资讯而在科学界引发广泛质疑。

撤回文章的3名作者为主导研究的哈佛医学院（Harvard Medical School）教授梅拉（Mandeep Mehra）、苏黎世大学医院（University Hospital Zurich）的鲁斯卡（Frank Ruschitzka）及犹他大学（University of Utah）的巴特尔（Amit Patel）。

然而，提供数据的Surgisphere公司不愿合作接受同侪审查，3名作者表示「无法再担保初始资料来源的真实性」。

他们说：「为了任何可能造成的尴尬或不便，我们对编辑、期刊读者深感歉意。」 研究报告的第4名作者德赛（Sapan Desai）是Surgisphere公司执行长，他不愿加入撤文行动。

© 2020 AFP