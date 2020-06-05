非裔男慢跑遭白人击毙 目击者：枪手嘴骂黑鬼

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（法新社华盛顿5日电） 美国法院预审证词显示，今年2 月开枪击毙非裔慢跑男子亚伯里（Ahmaud Arbery）的白人男性开枪后曾说出种族歧视字眼「黑鬼」。

5岁的亚伯里今年2月23日在乔治亚州布朗斯威克镇（Brunswick）一处住宅区慢跑时，遭开着皮卡车的3名白人男子追逐，并遭其中一人马麦可（Travis McMichael）开枪击毙。

乔治亚州调查局探员戴尔（Richard Dial）在预审庭上表示，3名白人男性中的另外一人布莱恩（William Bryan）坦承马麦可当时的确有使用这样的字眼。

戴尔表示，警方抵达现场前，亚伯里仍躺在地上时，布莱恩听到马麦可说出「该死的黑鬼」（fucking nigger）。

戴尔说，布莱恩是在发了誓的情况下接受审问并叙述这段过程。案发当下，布莱恩用自己的手机录下这段杀人过程。

布莱恩的叙述提供新佐证，有助以谋杀罪审判这3名男性，即马麦可、马麦可的父亲葛瑞格里（Gregory McMichael）和布莱恩，也可能有助将3人控以联邦仇恨犯罪罪名。

老马麦可先前长年在地方检察官办公室担任警探，亚伯里案原先被当地警方和司法官员压下，直到5月5日布莱恩拍下的影片流入媒体手中，本案才得以曝光。

这起案件点燃全美民众怒火，并已移交联邦层级调查人员办理。

布莱恩的手机影片显示，马麦可父子当时停下车子，亚伯里试图绕过车子时，马麦可似乎以霰弹枪将他拦下，一阵扭打之下，亚伯里身中3枪，不支倒地。

戴尔在预审庭上表示，马麦可经常表达对非裔美国人的仇恨，也常在文字通讯中和社群媒体上使用「黑鬼」字眼。

马麦可父子起初宣称他们杀害亚伯里是出于自卫，地方检察官似乎也采信这个说词，但戴尔驳斥这项说法。

戴尔在庭上说：「我不认为马麦可先生是出于自卫。我认为出于自卫的是亚伯里先生。」

「我认为亚伯里先生是遭人追逐才一直跑，直到再也跑不动为止。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP