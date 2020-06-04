NBA理事会通过复赛计画 7月底开打

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（法新社洛杉矶4日电） 美国职篮NBA理事会今天批准22支球队恢复2019-2020年球季赛事的计画，为因疫情停摆3个月的球季于佛罗里达州复赛铺路。

NBA联盟指出，理事会提出的方案是22队于单一地点比赛。

联盟正在和国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）致力于完成一套完整的球季重启计画，包括与公卫专家和政府官员携手合作，以避免或减轻2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情造成的风险。

ESPN与运动新闻网站「运动员」（The Athletic）报导，NBA理事会以29票对1票通过此一计画；ESPN指出，唯一反对的是波特兰拓荒者队的代表。

根据NBA的提议，7月31日起22支球队将在佛罗里达州奥兰多迪士尼世界（Disney World）的ESPN体育大世界园区（ESPN Wide World of Sports Complex）进行赛事，以尽量减少疫情威胁。比赛将闭门打，不开放观众进场。

22支参与复赛的球队，除了东、西区联盟各自的前8名之外，与第8名队伍胜差在6场以内的球队，像是纽奥良鹈鹕、拓荒者、圣安东尼奥马刺、沙加缅度国王、凤凰城太阳、华盛顿巫师这6队，也在复赛行列当中。

这22队将先参加8场例行赛，季后赛于8月登场，总冠军赛预定最晚10月12日结束。

联盟目前也暂定，2020-2021年球季将从12月1日开打。

NBA总裁席佛（Adam Silver）说：「理事会批准复赛形式是重启NBA球季的必要步骤。」

NBA于3月11日传出犹他爵士队法国籍中锋戈贝尔（Rudy Gobert）染疫后，成为北美第一个停赛的运动联盟。

© 2020 AFP