响应反种族歧视抗议 杜鲁道单膝跪地

广告 继续浏览后续

（法新社渥太华5日电） 加拿大总理杜鲁道今天意外现身加拿大国会前的抗议活动，加入现场数以千计的群众一起单膝跪地，声援在美国的反种族歧视与抗议警方执法过当的示威游行。

加拿大爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情以来，总理杜鲁道（Justin Trudeau）罕见出现在公众场合。

杜鲁道稍早在每日例行记者会上说：「太多的加拿大人看到执法人员会感到恐惧和焦虑。过去几周来，我们看到很多加拿大人突然意识到，我们有太多的同胞在现实生活中会遇到歧视，而我们必须终结歧视。」

美国46岁非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日因疑似使用伪钞，在明尼苏达州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察拦下，他当时趴在地上，并无武装，却遭一名白人警察用膝盖压制后颈，佛洛伊德最终断气。他的死在全美各地引爆反种族歧视的示威活动，不少国家也跟着响应。

杜鲁道手持「黑人的命也是命」标语T恤，戴着口罩和群众一起高呼口号。加拿大国会山庄前的抗议人潮一直绵延到美国大使馆。

杜鲁道和抗议群众一起单膝跪地8分46秒。这是佛洛伊德遭警方以膝压颈的时间。

陪同杜鲁道前往现场的加拿大家庭儿童暨社会发展部长霍森（Ahmed Hussen）说：「看看现场群众的组成多元，不单是非裔加拿大人，而是所有人都认为黑人的命也是命。」

加拿大各大城市出现类似的抗议活动。在多伦多，警察局长桑德斯（Mark Saunders）和多名着制服警察会见游行经市中心的抗议民众，而他们也单膝跪地。

桑德斯在推特上说：「我们看见你们，我们正在倾听。我们必须大家团结做出改变。」

桑德斯的行动赢得安大略省（Ontario）省长福特（Doug Ford）的赞扬，福特表示，多伦多市第一位非裔警察首长加入抗议者的画面深具「影响力」。

© 2020 AFP