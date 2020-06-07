传川普打算削减驻德美军人数 柏林表达遗憾

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（法新社法兰克福7日电） 德国外交部长马斯（Heiko Maas）今天对于有报导指美国总统川普计划削减驻德美军人数表达遗憾，强调密切合作符合两国利益。

柏林其他高阶政治人物则是更加坦率地批评，抨击这项计画再对两国关系构成打击，还可能衍生安全风险。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）5日报导，川普已下令五角大厦，把常驻德国的美国军方人员从现行的3万4500人大减9500人。这项举措将大幅削弱美国在北大西洋公约组织（NATO）内对欧洲的防御承诺，而且似乎让柏林政府措手不及。

马斯告诉德国「周日画报」（Bild am Sonntag）：「万一出现要撤离部分美军的情况，我们会留意。」

「我们珍惜数十年来与美国武装部队扩大合作，这样做符合两国利益。」

但马斯承认在川普任内，双边关系变得紧绷。他告诉周日画报：「我们是跨大西洋联盟的紧密伙伴，但现况复杂。」

对于媒体报导驻德美军人数将减少，且未来上限设在2万5000人，美国官员未立即证实这项计画。但川普政府与欧洲盟友对长期以来的合作协议意见分歧，关系紧绷。

川普近年把矛头特别指向德国，指控这个北约盟友防御支出不足。

© 2020 AFP