俄北极圈漏油污染 蓬佩奥：美国愿助专业清理

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（法新社华盛顿6日电） 俄罗斯西伯利亚北部一座发电厂贮油槽外泄，大量柴油流入北极地区一条河流造成严重污染。美国今天说，愿意提供专业技术，协助俄罗斯清理污染。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在推特写道：「很遗憾得知俄罗斯诺里尔斯克（Norilsk）漏油事件。」

他说：「虽然我们多有歧见，但美国准备协助俄国来减轻这场环保灾难，并且提供我们的技术专长。」

俄国矿业集团诺里尔斯克镍业公司（Norilsk Nickel）所属、位于西伯利亚工业城市诺里尔斯克附近的一座电厂，5月29日发生一座贮油槽倒塌意外，导致约1万5000吨柴油流入附近河流，另有6000吨溢流周遭土地。

这起事件可能是当地历来漏油导致的最严重生态灾难，柴油染红了偏远苔原地区水道，从太空可见大片鲜红污染区块。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）已宣布紧急状态，并表示他希望相关公司负责清理费用。清理工作可能需要好几年工夫。

由于正值春季期间封冰融解，地区满布泥泞，加上附近的安柏那亚河（Ambarnaya River）河道浅，船只难以到达现场，清理工作相形复杂困难。

俄国官员昨天表示，可能是油槽下方永冻层融化流失，导致油槽坍塌，造成漏油事件；目前已下令检修此一脆弱地区的基础设施。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP