高球亚巡赛9月复赛 为防疫杆弟可能得到当地找

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（法新社香港7日电） 高球亚巡赛将以9月的3场比赛重启2020年赛季，且为防疫，选手可能必须独自赴赛，并雇用当地人当杆弟。

法新社报导，亚洲巡回赛（Asian Tour）因疫情影响，自美国选手辛姆斯比（Trevor Simsby）3月7日在马来西亚公开赛冠军后，因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情即暂停至今，如今预定以9月10日到13日，在韩国仁川举行的东海公开赛做为复赛第一战。

总奖金118.1万美元（约新台币3551万元）的东海公开赛，将会是防疫规定下所举行的3场比赛中的第一场比赛，这表示选手可能必须独自赴赛并雇用当地杆弟。台湾、日本的比赛将于接下来的几个星期登场。

亚巡赛执行长唐筹民（Cho Minn Thant）表示，复赛的头几场比赛，看起来会很不一样，将加强卫生安全方面的管制措施。

唐筹民说：「如果必须把入境主办国的外籍旅客人数缩减到最低，可能就得放弃让私人杆弟、随行人员和支援工作人员同行。」

男子3大高球巡回赛中，亚巡赛最晚宣布复赛，由于每场比赛都有超过25个国家的选手出赛，在国际赛赛程上面临严峻挑战。

美国职业高尔夫巡回赛（PGA Tour）将于本周复赛。6月11日在德州沃斯堡（Fort Worth）举行的嘉信理财挑战赛（Charles Schwab Challenge）虽不开放球迷观赛，参赛选手却大有来头，世界排名前5的好手都将争冠。

欧洲巡回赛（European Tour）则是宣布下个月恢复球季，举行6站比赛，从7月22日举行的英国名人赛（British Masters）打头阵。

© 2020 AFP