OPEC+产油国同意 创纪录减产延长至7月底

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（法新社维也纳6日电） 沙乌地领导的石油输出国家组织（OPEC）及其他主要产油国今天同意，把4月达成的历史性减产协议延长至7月底。国际油价近期已因冠状病毒疾病防疫措施松绑，而暂时反弹回升。

OPEC发表声明说，OPEC的13个成员国以及主要是俄罗斯等盟友，决定把4月达成的5至6月创纪录减产协议延长实施一个月。

由于世界各国为遏阻2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，纷纷采取严格防疫封锁措施，导致石油需求骤减及油价暴跌。

OPEC的声明说：「所有参与国家…同意把涉及5月和6月的首阶段产量调整，再延长一个月。」

按照4月达成的减产协议，OPEC和伙伴国（OPEC+）承诺从5月1日起至6月底，每日减产原油970万桶；并从7月起逐步缩减至每日减产770万桶，直到12月底。

担任OPEC轮值主席的阿尔及利亚能源部长阿卡布（Mohamed Arkab）告诉法新社，新同意的7月减产幅度为每日960万桶，较5和6月的每日970万桶略低。阿卡布又说，主要产油国的石油部长将会每个月集会，评估这项协议。

分析师原先预期，如果未延长至夏末或甚至延长到年底，5和6月减产额度至少也会延长一个月。

© 2020 AFP