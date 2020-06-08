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（法新社香港8日电） 美国就业报告亮眼，点燃经济会从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中复苏的乐观情绪，带动亚股今天收高。

随着世界各国持续松绑封锁措施，加上政府祭出数兆美元刺激方案及中央银行承诺撑经济，3月一度跌到谷底的全球股市如今一飞冲天。

美国劳工部5日公布的数据显示，5月非农就业人数新增250万人，翻转减少800多万人就业的预期，激励那斯达克指数和标普500指数攀涨，距离创新高仅一步之遥。

投资公司Allied Investment Partners PJSC的执行合伙人赫威伊（Iyad Abu Hweij）说：「虽然目前因COVID-19对企业获利的影响，仍有很大的不确定性，企业今年下半年可能因为经济重启而恢复获利能力，投资人受到激励。」

东京股市上涨1.37%。威灵顿股市劲扬3.16%，因纽西兰当局宣布，自疫情爆发至今，境内首度没有活跃病例，疫情已经结束，将解除防疫禁令。

香港股市微涨0.03%，连续第6个交易日收涨。首尔股市小涨0.11%，上海股市上扬0.24%，台北股市扬升1.14%，新加坡股市上涨1.65%，雅加达股市攀涨2.48%，曼谷股市上扬0.21%，马尼拉股市上涨0.76%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

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